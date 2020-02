Il Verona rallenta in Friuli, con l’Udinese è 0-0

UDINE (ITALPRESS) – Pareggio a reti bianche tra Udinese e Verona nel lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A: alla Dacia Arena termina con uno 0-0 che può essere accolto positivamente da entrambe e che per quanto visto in campo è sostanzialmente giusto. Piccolo passo in avanti per i friulani che si portano a 26 punti (+4 sulla zona retrocessione), sale a 35 la squadra ospite e si conferma al sesto posto. Un’occasione per parte nel primo tempo. I friulani vanno vicini al gol con il tiro in diagonale di De Paul sul quale Silvestri è attento e respinge,

