L’Hellas Verona di Juric non smette di stupire. Stavolta a farne le spese è la Juventus battuta al Bentegodi col risultato di 2-1 in rimonta al termine di una partita intensa, caratterizzata da alti ritmi e con occasioni da una parte all’altra. La prima chance da gol è della formazione di Sarri: al 19′ Douglas Costa si invola verso la porta e da fuori area lascia partire una conclusione che si stampa sulla traversa. La risposta dell’Hellas non si fa attendere: al 23′ sugli sviluppi di un calcio piazzato, Kumbulla di testa mette alle spalle di Szczesny ma il var annulla per un fuorigioco di centimetri.

L’articolo Il Verona trionfa in rimonta, Juventus ko 2-1 proviene da Notiziedi.

