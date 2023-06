Il vescovo ortodosso russo Mefodij in visita a Nuovi Orizzonti

Importante momento storico di comunione, dialogo e preghiera

Roma, 16 giu. (askanews) – Dal 29 novembre al 1° dicembre 2018 Nuovi Orizzonti ha partecipato con dei relatori alla conferenza internazionale Droga e Dipendenze: un ostacolo allo sviluppo umano integrale, svoltasi in Vaticano e promossa dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.

A seguito di questo incontro, l’1 e il 2 ottobre 2019 l’Associazione internazionale Privata di Fedeli Nuovi Orizzonti, su richiesta della Santa Sede, ha partecipato al convegno a San Pietroburgo, in Russia, in cui sono stati presenti come relatori la fondatrice Chiara Amirante e don Davide Banzato. Il convegno era dedicato alla comprensione del problema delle dipendenze da un punto di vista teologico e pastorale, organizzato congiuntamente dalla Chiesa ortodossa russa del Patriarcato di Mosca e dalla Chiesa cattolica russa, che hanno creato una commissione mista di lavoro sui temi della famiglia e dell’educazione, con il sostegno della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. In tale occasione si sono svolti incontri e tavole rotonde dove Chiara Amirante, unica donna presente, è stata relatrice dell’esperienza di Nuovi Orizzonti, rappresentando la Chiesa Cattolica insieme a due rappresentanti della Comunità Cenacolo, in dialogo con vescovi e sacerdoti ortodossi provenienti da varie parti del Mondo e dalle diocesi della Chiesa ortodossa russa in Russia.

Il vescovo ortodosso Mefodij, responsabile del lavoro di assistenza e aiuto che il Patriarcato di Mosca svolge con persone in varie difficoltà, soprattutto per dipendenze, ha espresso il desiderio di “ricambiare la visita” e venire in Italia per rendersi conto di persona del lavoro che si svolge nelle diverse comunità. Con la collaborazione di Jean-Francois Thiry, direttore del Centro culturale a Mosca, ha fatto visita in Italia alla comunità Nuovi Orizzonti, presso la sede centrale della Cittadella Cielo a Frosinone il 14 giugno 2023 e il giorno dopo presso la Comunità di Nuovi Orizzonti per il recupero di giovani in varie dipendenze nella sede di Piglio (FR).

Il 14 giugno Jean-Franc¸ois Thiry ha accopagnato la delegazione con il vescovo Mefodij, padre Aleksei Lazarev, padre Oleg Fedorov, padre Evgenii Lischeniuk e padre Maksim Pletnev, che sono stati accolti in Episcopio a Frosinone da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, da anni impegnato nel dialogo ecumenico con la Comunità di Sant’Egidio. Successivamente si sono svolte tavole rotonde e incontri di preghiera e dialogo con i responsabili di Nuovi Orizzonti presso la Cittadella Cielo a Frosinone e la sede di Piglio (Frosinone), per conoscere il programma pedagogico ideato dalla fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e la Spiritherapy, un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore, basato sul Vangelo e sull’Arte di Amare, seguito regolarmente a livello mondiale da 20.000 persone da 80 Paesi, che ha raggiunto 40.000 persone, con traduzione simultanea in inglese, spagnolo, portoghese, francese, e lingua dei segni per i non udenti.

“Un importante momento storico di comunione, dialogo e preghiera in un tempo difficile nei rapporti internazionali, nel quale si è rinnovato l’impegno di cooperare per l’accoglienza, la prevenzione e l’intervento nelle tante forme di disagio che affliggono i giovani oggi”.

continua a leggere sul sito di riferimento