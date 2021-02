AGI – Il primo nodo è il perimetro. La presenza della Lega all’interno dell’esecutivo creerebbe non pochi imbarazzi al fronte rosso-giallo. In realtà dal fronte dem non c’è alcuna spinta verso l’appoggio esterno, “ma magari potrebbe essere Salvini a farlo”, spiega una fonte Pd. Sarà il premier incaricato a fare un lavoro di sintesi, il partito del Nazareno non intende mettere paletti. Ma – osserva un esponente di primo piano dem – il problema è legato al programma.

“Meglio affrontare subito i nodi: come si potrebbe discutere in Cdm con la Lega sull’immigrazione o sull’Europa?”, si chiede un altro dirigente.

L’articolo Il via libera della Lega al governo Draghi mette in imbarazzo M5s e Pd proviene da Notiziedi.

