Il viaggio segreto dei camion-frigo che portano i vaccini in Italia

AGI – Sono in viaggio i camion-frigo con i primi lotti del vaccino Pfizer/BioNTech che ieri hanno lasciato lo stabilimento di Puurs, in Belgio, diretti verso i 27 Paesi dell’Ue, dove arriveranno in tempo per il Vaccine Day fissato per sabato.

Quello diretto in Italia, con a bordo quasi 10 mila dosi, varcherà la frontiera italiana nelle prossime ore, farà l’autostrada fino a Roma, e sarà consegnato all’ospedale Spallanzani nella mattinata del 26 dicembre. I protocolli di sicurezza sono strettissimi, assolutamente riservati e coinvolgono non solo le forze di sicurezza ma anche i servizi, in modo che il vaccino tanto atteso non possa subire alcun tipo di incidente,

