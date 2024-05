il-vice-premier-slovacco:-per-fico-vicini-a-prognosi-positiva

“Questo intervento chirurgico è stato molto importante”

Milano, 18 mag. (askanews) – Il vice primo ministro slovacco Robert Kalinak ha annunciato Robert Fico è “più vicino ad una prognosi positiva”. Il primo ministro è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre salutava i suoi sostenitori nella Slovacchia centrale ed è tuttora ricoverato in terapia intensiva. “Siamo più vicini a una prognosi positiva per le sue condizioni di salute. Non sono un medico quindi rispondo a tutto quello che hanno detto. E questo intervento è stato molto importante per verificare tutte le misure chirurgiche che hanno fatto prima, ed è dimostrato che va bene. Quindi abbiamo bisogno forse di uno, due giorni, che sono fondamentali dopo ogni ferita da arma da fuoco. Di solito sono necessari quattro giorni, il che è fondamentale”, ha dichiarato Kalinak.