il-vicecancelliere-tedesco-al-g7-commercio-in-calabria:-“va-difeso-il-libero-scambio,-basta-barriere-e-confini-chiusi”

Di Mario Vetere e Nicoletta Di Placido

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – “Penso che questo sia un incontro molto importante come G7. I Paesi e i leader si basano sull’idea del libero scambio, mentre il mondo così com’è si sta sviluppando nella direzione opposta. Vediamo l’evoluzione delle regole e delle tariffe sui contenuti locali e la chiusura dei confini per il commercio e le merci quasi ovunque nel mondo. Dall’altra parte vediamo una sovrapproduzione che sta sconvolgendo i mercati e minacciando davvero di distruggere le industrie che sono importanti anche per l’Europa. Quindi penso che ci sia molto da discutere sul ruolo dell’Omc sul collegamento tra i Paesi del G7 e gli altri Paesi”. Lo ha detto il vicecancelliere tedesco e ministro federale dell’Economia e della Sicurezza del clima, Robert Habeck, a colloquio con la stampa presente a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, dove è appena iniziato il G7 Commercio.

