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Il viceministro Cirielli riceve l’ambasciatore russo e scoppia la polemica. Tajani: “Incontro alla luce del sole, stiamo dalla parte dell’Ucraina”
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Il viceministro Cirielli riceve l’ambasciatore russo e scoppia la polemica. Tajani: “Incontro alla luce del sole, stiamo dalla parte dell’Ucraina”

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ROMA – “È una polemica inutile perché il viceministro Cirielli ha ricevuto un ambasciatore accreditato presso la Repubblica Italiana e noi non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche con la Federazione Russa. L’incontro è servito a ribadire la nostra posizione, la stessa che ho ribadito 5 minuti fa a Rutte”. Lo dice il vicepremier e ministrod egli esteri Antonio Tajani a Bruxelles. “Non si è svolta in segreto- aggiunge-, si è svolta al Ministero degli Esteri, il viceministro era assistito da funzionari della Farnesina, quindi tutto alla luce del sole. Ma poi è roba di parecchie settimane fa. Noi avendo relazioni diplomatiche con tanti Paesi, se un ambasciatore chiede di parlare, parla. Non è che cambia il nostro atteggiamento nei confronti della Russia perché è venuto alla Farnesina l’ambasciatore della Federazione Russa. La posizione è quella ribadita anche da Cirielli, quindi non c’è nulla di cui scandalizzarsi”.

“Non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche con la Federazione Russa- ripete Tajani-. C’è un’ambasciata d’Italia a Mosca, ci sono 340 imprese italiane che nel rispetto delle sanzioni operano lì. Siamo a favore delle sanzioni, l’ho anche detto che non siamo per cambiare posizione sull’acquisto del petrolio russo, quindi mi sembra che la nostra posizione sia sempre coerente. Si riceve un ambasciatore per dirgli qual è la posizione italiana, è stato ricevuto anche l’ambasciatore iraniano, non è che… Quindi abbiamo, con i Paesi con i quali abbiamo relazioni diplomatiche, sempre ribadito la nostra posizione ufficiale, che è quella di condanna dell’invasione. Noi siamo dalla parte dell’Ucraina e non siamo dalla parte della Federazione Russa”.
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