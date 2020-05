Il viceministro Misiani annuncia la riforma del reddito di cittadinanza

In una intervista al Corriere della Sera, il viceministro all’Economia Antonio Misiani, rispondendo a una domanda sul reddito di emergenza, ha dichiarato che la maggioranza è “d’accordo su uno strumento per le famiglie che non hanno avuto accesso ad alcun aiuto mentre c’è discussione su come configurarlo” magari con “una misura transitoria, legata all’emergenza”.

Mentre diverso è il caso del reddito di cittadinanza, per il quale il vice dell’Economia “la strada è invece una riforma” perché “serve uno strumento più reattivo” in quanto va accresciuto “il ruolo dei comuni, che sono capaci di intercettare più velocemente i bisogni”.

