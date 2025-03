il-vicepresidente-usa-vance-critica-la-danimarca.-il-ministro-degli-esteri-risponde:-“non-ci-piace-il-tono”

ROMA – La visita di JD Vance e sua moglie Usha in Groenlandia ha lasciato non pochi strascichi. Il vicepresidente degli Stati Uniti, in un discorso tenuto alla base militare americana di Pituffik, ha criticato la Danimarca per la sua gestione della sicurezza nell’Artico. “La Danimarca non ha fatto un buon lavoro nel mantenere la Groenlandia al sicuro”, ha dichiarato.

Vance: Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland pic.twitter.com/oPCxA0nWNX

Un tema che non ha lasciato indifferente il Paese scandivano. In un video pubblicato su X, il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen ha risposto in inglese al braccio destro di Trump. “Siamo aperti alle critiche, ma, ad essere onesti, non apprezziamo il tono con cui sono state fatte”, ha detto con fermezza. “Non è questo il modo di rivolgersi a degli alleati stretti e io considero ancora la Danimarca e gli Stati Uniti degli alleati stretti”, ha aggiunto.

“Rispettiamo il fatto che gli Stati Uniti abbiano bisogno di una maggiore presenza militare in Groenlandia, come ha detto il vicepresidente Vance. Noi – Danimarca e Groenlandia – siamo molto disponibili a discuterne con voi”, ha spiegato. Il ministro ha, poi, continuato parlando del tema della sicurezza e degli investimenti fatti per mantenerla. Rasmussen ha, inoltre, ricordato l’accordo per la Difesa siglato nel 1951 che “offre agli Stati Uniti ampie opportunità di una presenza militare molto più forte in Groenlandia. Se è questo che volete, discutiamone”.

“Nel 1945, gli Stati Uniti avevano 17 basi militari in Groenlandia con migliaia di soldati. Oggi rimane solo quella che ha visitato il vicepresidente Vance. E ha qualcosa come 200 soldati. Possiamo fare di più, molto di più, nella cornice che già abbiamo. Facciamone uso e facciamolo insieme”, ha sottolineato.

Dear American friends.

We agree that status quo in the Artcic is not an option.

So let’s talk about how we can fix it – together.

Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) March 28, 2025