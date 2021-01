Il video con i “morti illustri” rovina il Capodanno al Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta sotto choc | Video Mediaset

Il Grande Fratello Vip vuole ricordare i grandi personaggi scomparsi in questo 2020, quindi Sean Connery, Gigi Proietti, Stefano D’Orazio, Maradona di cui già i ragazzi erano a conoscenza, e il nostro Paolo Rossi, “Pablito” del Mondiale dell’82.

Maria Teresa Ruta, appresa la notizia della scomparsa del nostro Campione del Mondo, Piange e si dispera in modo plateale. La giornalista, prende male la notizia perchè Paolo Rossi, è stata la prima persona che ha intervistato, da giovane, perchè nessuno la faceva entrare in quel mondo, e lei voleva fortemente fare la giornalista. Come ci ha insegnato Maria Teresa Ruta, finito il dramma, dopo cinque minuti era a ridere e ballare come se nulla fosse. Ovvio, che da grande professionista sa che “Show Must Go On” (Lo Spettacolo deve andare avanti). Peccato che questo ricordo venga trasmesso nel 2021, quando c’erano già stati i festeggiamenti. Forse sarebbe stato opportuno prima dello scattare della mezzanotte, e collocarlo nell’anno terribile che è stato il 2020. Ecco Il Video Mediaset.

