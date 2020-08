Il video di Lukashenko armato di Kalashnikov

AGI – Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, è apparso in un video, con indosso un giubbotto antiproiettile e un fucile d’assalto Kalashnikov in mano, nella sua residenza a Minsk, non lontano dalle proteste dell’opposizione.

Il video, pubblicato su Telegram dalla Presidenza bielorussa, mostra Lukashenko, 65 anni, che scende da un elicottero dopo essere atterrato sul prato della sua residenza ufficiale, dopo aver fatto un giro con suo figlio Nikolai, 15 anni, sopra il luogo in cui i sostenitori dell’opposizione si sono radunati in massa nel pomeriggio.

Lukashenko channelling Allende who had to defend himself with a Kalashnikov during a coup pic.twitter.com/9rQOWvWkq2

— Anna Smolchenko (@Annaafp)

August 23,

