ROMA – Scoppia la polemica su Instagram per l’ultimo video pubblicato da Maddalena Corvaglia. L’ex velina infiamma la piattaforma parlando di Imane Khelif, la pugile che ha affrontato Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che è finita al centro di innumerevoli speculazioni.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Imane Khelif vince e scoppia in lacrime: “Una questione di dignità e onore per ogni donna”

Restando in tema, la 44enne di Galatina si chiede: “Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto? Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale può accedere quindi all’asilo?”.

Khelif, donna biologica intersex, è stata ammessa dal Cio alle Olimpiadi, ma è stata esclusa agli ultimi mondiali a causa di un livello alto del testosterone ritenuto troppo alto.

LEGGI ANCHE: Il padre di Khelif conferma: “Mia figlia è nata femmina, vendeva rottami per andare in palestra”

LEGGI ANCHE: Caso Khelif, l’esperto: “Il testosterone alto non incide sulla forza”

“La domanda a questo punto non è più se sia giusto o sbagliato, la domanda da porsi è: quale sarà il limite? Fermiamo questa follia ora”, continua Corvaglia. La showgirl è stata ben presto presa di mira dalle critiche degli utenti che – nei commenti – le danno dell’ignorante o commentano in maniera negativa.

IL COMMENTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Su X, è arrivato anche il parere di Selvaggia Lucarelli: “Se una che non si informa (e non ha ancora capito che Imane è una donna) si identifica in una divulgatrice, ci sarà un limite? Comunque dai Madda, che un programma in tv lo danno presto anche a te!“.

L’articolo Il video di Maddalena Corvaglia su Imane Khelif: “In che direzione stiamo andando? Fermiamo questa follia” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it