Il video di Trump sui social: “Elezione rubata ma ora dovete andare a casa”

AGI – “Capisco il vostro dolore, so che state male, abbiamo avuto un’elezione che ci è stata rubata. Tutti lo sanno, soprattutto l’altra parte, ma ora dovete andare a casa. Serve pace. Serve legge e ordine”. È l’appello in un video pubblicato sui social del presidente Donald Trump ai sostenitori che hanno fatto irruzione al Congresso per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden.

Il presidente ha ordinato l’intervento della guardia nazionale per fermare le proteste a Capitol Hill contro la certificazione della vittoria di Joe Biden.

