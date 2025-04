Grazie, Francesco, per la tua vita e testimonianza

Città del Vaticano, 22 apr. (askanews) – “Ogni mese ci hai chiesto di pregare insieme a te per le sfide dell’umanità e della missione della Chiesa, insegnandoci a imparare dal cuore di Cristo la compassione per l’altro. Grazie, Francesco, per la tua vita e per la tua testimonianza. La tua Rete Mondiale di Preghiera”. E’ il video omaggio diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera per Papa Francesco.