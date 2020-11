Nella Mystery Room, Maria Teresa Ruta riceve una graditissima sorpresa: il videomessaggio del fratello Stefano. L’uomo è in collegamento da casa: è finalmente uscito dall’ospedale, dove era stato ricoverato per un incidente. Hanno temuto tutti per la sua vita, dal momento che è stato in coma per alcuni giorni. Ma ora è tutto passato. Ecco Il Video Mediaset.

