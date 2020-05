Il villaggio africano in festa per Silvia Romano

Il villaggio di Chakama è in festa. L’angoscia e il senso di abbandono sono svaniti in un lampo quando è arrivata la notizia della liberazione di Silvia Romano. Lei, in quel villaggio, è stata sottratta alla sua attività di aiuto alla popolazione il 20 novembre del 2018. Un anno e mezzo di angoscia che ha avvolto anche il villaggio. Da allora più nessuno si è occupato di loro. Noi siamo stati in quel villaggio, lo scorso febbraio, con Freddie del Curatolo, direttore del portale degli italiani in Kenya, malindikenya.net. Proprio lui, ieri, ha telefonato al capo villaggio Albert Chome per dargli la notizia ed è subito scoppiata la festa.

