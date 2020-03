ROMA (ITALPRESS) – “C’e’ una buona notizia, nonostante i tempi difficili. Con l’ultima circolare del Viminale abbiamo accolto l’appello al diritto alla passeggiata per i bambini: a ciascun genitore sara’ consentito camminare con i propri figli di minore eta’ in prossimita’ della propria abitazione”. Lo annuncia su Twitter il viceministro dell’Interno Vito Crimi.

“Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, e’ da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attivita’ puo’ essere ricondotta alle attivita’ motorie all’aperto, purche’ in prossimita’ della propria abitazione – si legge in una circolare di chiarimento diffusa dal Viminale ai prefetti -.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Viminale “Si’ alla passeggiata genitore-figlio vicino casa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento