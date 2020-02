Il vincitore di Sanremo 2020, ecco chi ha vinto la 70esima edizione del Festival

E’ Diodato con “Fai rumore” il vincitore del Festival di Sanremo 2020. Il cantautore ha conquistato la vittoria finale nella sfida a tre battendo Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Ecco la classifica completa della quinta ed ultima serata della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2020, il vincitore è Diodato

Diodato è il vincitore di Sanremo 2020, la 70esima del Festival della Canzone di Sanremo. Il cantautore ha conquistato critica e pubblico con la sua potente ballad “Fai rumore” che si è aggiudicata anche il premio della critica dedicato a Mia Martini e il Premio della sala stampa radio, tv e web ‘Lucio Dalla’.

Al secondo posto si è piazzato Francesco Gabbani con “Vicerse” che ha ricevuto anche il Premio Tim Music per la canzone più ascoltata. Infine terza posizione per la rivelazione di Sanremo 2020: i Pinguini Tattici Nucleari con il brano ‘Ringo Star’. Altri riconoscimenti sono stati consegnati a Tosca vincitrice del premio ‘Giancarlo Bigazzi’, mentre il premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo è stato assegnato va a Rancore per ‘Eden’.

Sanremo 2020, la classifica finale

Ecco nel dettaglio la classifica finale dei 23 big in gara di Sanremo 2020 prendendo in considerazione il voto così suddiviso: giuria demoscopica, sala stampa e televoto da casa. A spuntarla il cantatore Diodato che si è preso la sua rivincita a due anni di “Adesso”. Ecco la classifica finale completa:

1. Diodato

2. Francesco Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Le Vibrazioni

5. Piero Pelù

6. Tosca

7. Elodie

8. Achille Lauro

9. Irene Grandi

10. Rancore

11. Raphael Gualazzi

12. Levante

13. Anastasio

14. Alberto Urso

15. Marco Masini

16. Paolo Jannacci

17. Rita Pavone

18. Michele Zarrillo

19. Enrico Nigiotti

20. Giordana Angi

21. Elettra Lamborghini

22. Junior Cally

23. Riki

L’effetto talent non ha sorbito un buon effetto visto che, guardando la classifica finale, sono pochi i concorrenti di talent e reality show ad occupare i piani bassi. Delude il 20esimo posto per Giordana Angi, la cantautrice di Aprilia che prepara il nuovo tour, mentre la vittoria di Diodato ha messo d’accordo davvero tutti!

Ecco il video della premiazione con la consegna del primo premio a Diodato:

