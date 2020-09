il virologo Crisanti: “Il calcio sbaglia, Genoa e Napoli subito in quarantena”

Il virologo: “Bisognava rinviare la partita, aspettare tre giorni e fare a quel punto i tamponi. Non lo si è voluto fare per problemi economici e ora se ne pagano le conseguenze. Non ci sono alternative, anche quelli del Napoli vanno messi sotto sorveglianza”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo il virologo Crisanti: “Il calcio sbaglia, Genoa e Napoli subito in quarantena” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento