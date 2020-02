Il virus cinese  rischia di contagiare anche l’economia, dice il capo della Fed

“Le difficolta’ economiche della Cina, causate dal diffondersi dell’epidemia di coronavirus, potrebbero contagiare il resto dell’economia globale”. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nella sua audizione alla Camera Usa. “La Fed sta monitorando attentamente la situazione”. E poi ha aggiunto: “Non siamo in grado di stimare al momento gli effetti economici” precisando che l’economia Usa “e’ in posizione molto buona” e il coronavirus “e’ una tragedia umana sulla quale e’ meglio non speculare”. Secondo Powell “sappiamo che ci saranno effetti in Cina nei primi mesi dell’anno” e che probabilmente ci “saranno alcuni effetti sull’economia Usa”, che se “e’

