Il virus dei topi, l’Alzheimer, la solitudine: la tragica morte di Hackman, la moglie (e il cane)

ROMA – Gene Hackman è morto una settimana dopo la moglie, il loro decesso è avvenuto per cause diverse, ma “naturali”. Le autorità del New Mexico, a distanza di due settimane dal ritrovamento dei corpi, avvenuto lo scorso 26 febbraio nella villa dell’attore a Santa Fe, hanno comunicato l’esito delle autopsie nel corso di una conferenza stampa: le principali testate americane riportano così la ricostruzione della morte della coppia.

La moglie dell’attore, Betsy Arakawa, 65 anni, è venuta a mancare a causa di una malattia respiratoria trasmessa dai roditori, per Hackman, 95 anni, sono stati fatali l’Alzheimer e la malattia cardiaca di cui soffriva, ma soprattutto, a quanto pare, ha inciso la perdita della sua caregiver, l’essere lasciato a se stesso, probabilmente incapace di capire cosa fosse veramente accaduto, o semplicemente dove si trovasse. L’inizio dell’ultima, terribile, settimana di vita dell’attore è quindi iniziata quando la moglie è crollata senza respiro nel bagno di casa.

A UCCIDERE LA MOGLIE UN VIRUS TRASMESSO DAI TOPI

A causare la morte della pianista, come ha rivelato il medico legale che ha effettuato l’autopsia, è stato un virus: soffriva infatti della Sindrome Polmonare da Hantavirus. La malattia può essere fatale e si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza, seguiti da una grave insufficienza respiratoria e, se non curata, può risultare fatale. Le testate americane riportano la ricostruzione degli ultimi giorni di vita della donna, fatta dallo sceriffo di Santa Fe, Adan Mendoza. Il 9 febbraio riportato a casa uno dei tre cani di famiglia che aveva subito un intervento da un veterinario: per questo era stato chiuso in una gabbia, dove poi è stato ritrovato senza vita. Due giorni dopo, l’11 febbraio, ancora in vita, era uscita per una serie di commissioni e rientrata a casa nel pomeriggio. Da allora non risultano sue comunicazioni esterne, nessuna mail aperta da quel giorno. Il suo corpo è stato ritrovato per terra, tra pillole sparse e in uno stato di evidente decomposizione corporea, gonfiore al viso e mummificazione sia alle mani che ai piedi.

HACKMAN HA GIROVAGATO SOLO IN CASA, IN STATO CONFUSIONALE, PER UNA SETTIMANA

Per gli investigatori, è probabile che il marito “non fosse a conoscenza” del fatto che la moglie fosse morta giorni prima. Secondo il medico legale, Gene Hackman è probabilmente morto 6 giorni dopo, il 17 febbraio, quando il suo pacemaker ha registrato per l’ultima volta il battito cardiaco: causa del decesso è stato un problema cardiaco. “Mostrava segni di Alzheimer avanzato, soffriva di una grave malattia cardiaca- ha spiegato infatti il medico legale- e penso che alla fine sia stata quest’ultima la causa della sua morte. Non abbiamo trovato cibo nel suo stomaco, il che significa che non aveva mangiato di recente”. Hackman però non è stato ritrovato a letto, ma sul pavimento, in una stanza vicina alla cucina, con accanto un bastone da passeggio e un paio di occhiali da sole: potrebbe aver vagato in stato confusionale nei suoi ultimi giorni di vita, incapace di provvedere a se stesso e di chiedere aiuto.

IL CANE MORTO DI STENTI CHIUSO IN GABBIA

E non era in grado di provvedere neppure alla terza vittima, il cane, un pastore tedesco molto probabilmente è morto per fame e sete: il suo corpo è stato ritrovato chiuso in una gabbia/ armadio, nel bagno dove è stata rinvenuta Betsy. La veterinaria della sanità pubblica del New Mexico, Erin Phipps, ha escluso che sia stato il cane a contagiare la donna perché i cani non possono contrarre la sindrome polmonare da Hantavirus.

