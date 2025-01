Il virus HMPV che tiene in apprensione la Cina: di cosa si tratta?

ROMA – Negli ultimi mesi, nel panorama sanitario globale si è affacciato un nuovo protagonista: l’HMPV, o Human Metapneumovirus, che sta emergendo come una minaccia in Cina e solleva preoccupazioni a livello internazionale.

CHE COS’E’?

L’HMPV è un virus respiratorio che, sebbene meno noto rispetto al SARS-CoV-2, appartiene alla stessa famiglia dei virus che causano il raffreddore comune e altre infezioni delle vie respiratorie. Scoperto nei primi anni 2000, questo virus è spesso responsabile di malattie respiratorie acute, specialmente in bambini, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso.

PERCHE’ STA CREANDO ALLARME IN CINA?

La Cina ha recentemente registrato un aumento significativo dei casi di infezioni respiratorie attribuibili all’HMPV. Gli esperti sanitari locali hanno segnalato una diffusione particolarmente rapida del virus nelle grandi città, con ospedali che registrano un’impennata nei ricoveri di pazienti con sintomi gravi come febbre alta, difficoltà respiratorie e polmonite.

Questo incremento improvviso ha messo sotto pressione il sistema sanitario cinese, già provato dagli effetti della pandemia di COVID-19. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha richiesto ulteriori dati per valutare l’impatto globale.

SINTOMI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE

Il virus HMPV si trasmette principalmente attraverso:

Goccioline respiratorie prodotte quando una persona infetta tossisce o starnutisce.

Contatto diretto con superfici contaminate o mani non lavate.

I sintomi più comuni includono:

Tosse persistente

Febbre

Congestione nasale

Difficoltà respiratorie, in alcuni casi severe

Nei soggetti più vulnerabili, il virus può evolvere in bronchiolite o polmonite, richiedendo cure intensive.

DOVREMMO PREOCCUPARCI?

Sebbene l’HMPV non sia un virus nuovo, la sua capacità di provocare focolai improvvisi in popolazioni già stressate da altre infezioni respiratorie lo rende una minaccia da non sottovalutare. La Cina, con la sua densità abitativa elevata e la stagione invernale alle porte, rappresenta un terreno fertile per la diffusione di virus respiratori.

Gli esperti sottolineano che la chiave per contenere l’HMPV risiede nella prevenzione. Tra le misure consigliate troviamo:

Lavarsi frequentemente le mani

Evitare il contatto ravvicinato con persone infette

Indossare mascherine in ambienti affollati

IMPLICAZIONI GLOBALI

La comunità scientifica è già al lavoro per comprendere se l’HMPV abbia sviluppato nuove varianti più contagiose o severe. Mentre le autorità cinesi intensificano gli sforzi per contenerne la diffusione, gli esperti internazionali stanno valutando l’eventuale necessità di misure preventive a livello globale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it