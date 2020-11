Il virus mina il futuro di bambini e ragazzi. Il monito di Mattarella

AGI – Il virus rischia di di minare il futuro delle nuove generazioni, a cui invece dobbiamo consegnare “un mondo migliore e più responsabile”. Sergio Mattarella accende un faro su un aspetto su cui forse in questi mesi non si è riflettuto abbastanza, la condizione dei minori e soprattutto di quelli più fragili, che vivono in famiglie colpite dalla crisi, che sono affetti da disabilità o che abitano in zone disagiate.

Il Presidente della Repubblica, nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, chiede che si presti attenzione alla loro salute, ma anche al loro equilibrio psicologico e alla loro formazione durante la pandemia.

