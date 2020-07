Il volontario della diocesi ha confessato il rogo di Nantes

AGI – Il volontario della diocesi in cui rientra la cattedrale di Nantes, arrestato ieri per la seconda volta, ha confessato davanti al magistrato che lo interrogava di essere l’autore dell’incendio che la settimana scorsa ha danneggiato la basilica di Saint Donatien a Nantes, nell’ovest della Francia. L’uomo, un ruandese di 39 anni arrivato in Francia alcuni anni fa, è stato fin da subito il principale sospettato: era lui il responsabile della chiusura della cattedrale la sera prima del disastro.

La polizia lo aveva preso in custodia la prima volta il 18 luglio per poi rilasciarlo il giorno dopo.

