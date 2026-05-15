il-wafer-senza-zuccheri-senza-rinunciare-a-gusto-e-benessere

Lago Group si è presentata così al TUTTOFOOD

Milano, 15 mag. – Lago Group, realtà dolciaria italiana di proprietà del gruppo Bouvard Biscuits, si è presentata a Tuttofood con un approccio internazionale e numeri importanti, con oltre 100 paesi al mondo, 92% di tecnologie produttive coperte nello sweet bakery food shelf e 23mila tonnellate di wafer prodotti all’anno. Ha parlato così Pasquale Zumbo, Ceo di Bouvard Italia e Lago Group: “Abbiamo lavorato tantissimo nel corso degli ultimi anni, costruendo un’architettura di marca che si orienta verso la soddisfazione dei bisogni del consumatore. Abbiamo realizzato una linea piacere, quindi sono i prodotti prevalentemente base cioccolato. Una linea più standard che soddisfa esigenze molto più ampie e, infine, una linea più salutistica, quindi be goody, che per noi è una linea innovativa che vogliamo continuare a lanciare e spingere nel corso degli anni successivi. Ad oggi c’è una referenza all’interno di questa categoria, che è appunto lo sugar-free, ma in prospettiva stiamo lavorando per inserire nuovi prodotti e nuova categoria sempre su base salutistica”.Grande attenzione alla linea a sugar-free. Si tratta di wafer senza zuccheri, pensati per un target trasversale che cerca un piacere funzionale, senza rinunciare al gusto. Con questo lancio, l’azienda vuole trovare la propria distintività a scaffale, e guarda al futuro con un occhio rivolto alle tendenze più consolidate sui mercati internazionali. “In generale, posso dire che la situazione, dal 2020, è in continua evoluzione. Ci sono molte sfide e quest’anno la sfida più grande riguarda soprattutto il medio oriente, per cui tutta quella problematica legata ai trasporti marittimi nella consegna della merce, e soprattutto a dare continuità al business. Noi la stiamo affrontando assieme ai clienti. Devo dire che, per adesso, la stiamo gestendo però è una situazione estremamente complessa” ha dichiarato Francesco De Marco, Chief Commercial Officer Lago Group.La volontà è quindi quella di sviluppare, sempre di più, proposte capaci di coniugare contenuto salutistico ed edonistico, senza mai rinunciare al gusto.(Servizio Pubbliredazionale)