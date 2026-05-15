venerdì, 15 Maggio , 26
HomeVideo NewsIl wafer senza zuccheri senza rinunciare a gusto e benessere
il-wafer-senza-zuccheri-senza-rinunciare-a-gusto-e-benessere
Il wafer senza zuccheri senza rinunciare a gusto e benessere
Video News

Il wafer senza zuccheri senza rinunciare a gusto e benessere

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Lago Group si è presentata così al TUTTOFOOD

Milano, 15 mag. – Lago Group, realtà dolciaria italiana di proprietà del gruppo Bouvard Biscuits, si è presentata a Tuttofood con un approccio internazionale e numeri importanti, con oltre 100 paesi al mondo, 92% di tecnologie produttive coperte nello sweet bakery food shelf e 23mila tonnellate di wafer prodotti all’anno. Ha parlato così Pasquale Zumbo, Ceo di Bouvard Italia e Lago Group: “Abbiamo lavorato tantissimo nel corso degli ultimi anni, costruendo un’architettura di marca che si orienta verso la soddisfazione dei bisogni del consumatore. Abbiamo realizzato una linea piacere, quindi sono i prodotti prevalentemente base cioccolato. Una linea più standard che soddisfa esigenze molto più ampie e, infine, una linea più salutistica, quindi be goody, che per noi è una linea innovativa che vogliamo continuare a lanciare e spingere nel corso degli anni successivi. Ad oggi c’è una referenza all’interno di questa categoria, che è appunto lo sugar-free, ma in prospettiva stiamo lavorando per inserire nuovi prodotti e nuova categoria sempre su base salutistica”.Grande attenzione alla linea a sugar-free. Si tratta di wafer senza zuccheri, pensati per un target trasversale che cerca un piacere funzionale, senza rinunciare al gusto. Con questo lancio, l’azienda vuole trovare la propria distintività a scaffale, e guarda al futuro con un occhio rivolto alle tendenze più consolidate sui mercati internazionali. “In generale, posso dire che la situazione, dal 2020, è in continua evoluzione. Ci sono molte sfide e quest’anno la sfida più grande riguarda soprattutto il medio oriente, per cui tutta quella problematica legata ai trasporti marittimi nella consegna della merce, e soprattutto a dare continuità al business. Noi la stiamo affrontando assieme ai clienti. Devo dire che, per adesso, la stiamo gestendo però è una situazione estremamente complessa” ha dichiarato Francesco De Marco, Chief Commercial Officer Lago Group.La volontà è quindi quella di sviluppare, sempre di più, proposte capaci di coniugare contenuto salutistico ed edonistico, senza mai rinunciare al gusto.(Servizio Pubbliredazionale)

Previous article
L’eccellenza dello Speck Alto Adige IGP al TUTTOFOOD
Next article
Anche l’aperitivo protagonista agli Internazionali di tennis

POST RECENTI

Video News

Anche l’aperitivo protagonista agli Internazionali di tennis

St-Germain rinnova la partnership anche quest'anno Roma, 15 mag. - St-Germain rinnova la partnership con gli Internazionali d'Italia di tennis anche quest'anno. Il liquore...
Video News

L’eccellenza dello Speck Alto Adige IGP al TUTTOFOOD

Moser racconta il connubio tra cultura italiana e nordica Milano, 15 mag. - Al TUTTOFOOD di Milano spazio per la qualità altoatesina, insieme al...
Video News

Gaza, Netanyahu: “Forze israeliane controllano il 60% della Striscia”

C'era chi diceva andatevene, in due anni mostrata la nostra forzaRoma, 15 mag. (askanews) - Le forze israeliane controllano attualmente il 60% della Striscia...
Video News

Cannes, Asghar Farhadi condanna la morte di “innocenti” in Iran

Il regista ha presentato "Histoires parallèle"Cannes (Francia), 15 mag. (askanews) - Il regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi, in conferenza stampa a Cannes, dove ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.