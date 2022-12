Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 10 DICEMBRE

Ore 15.00 ‘LA FABBRICA DEI BISCOTTI’ ALLA BOTTEGA DEGLI ELFI

Laboratorio per tutta la famiglia

Il centro culturale La Cresceria organizza ‘La bottega degli Elfi’: laboratori e attività per tutta la famiglia all’insegna dell’artigianato. Dall’ 8 all’11 dicembre e ancora il 17, 18 e poi il 23 dicembre, diversi artigiani insegneranno il loro ‘mestiere’ a grandi e piccoli, proponendo un lavoro da fare insieme. Tra le tante bellissime attività ecco ​’​La fabbrica dei biscotti​’ con Simona di ‘Green Power di Simona Di Giuseppe’, in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00 (con un secondo turno alle ore 16.30). ​N​on c’è ingrediente migliore dello Spirito Natalizio per produrre biscotti! In questo caso si aggiungerà anche un deliz​i​oso aroma di agrumi per realizzare biscotti di Natale all’arancia con granella di zucchero. Dopo il laboratorio, della durata di un’ora, seguiranno: la caccia all’elfo, altre attività di decorazione libera e la consegna della lettera nell’ufficio postale di Babbo. La durata totale di tutte le attività è di circa 2 ore.

COSTO A FAMIGLIA 20,00 euro con prenotazione obbligatoria alla mail cresceriaroma@gmail.com o ai numeri 06.86939348 – 3922379872

La bottega degli Elfi è in via Gabrio Casati, 63. Ingresso anche da via Monte Cervialto 136

Ore 16.00 UN LABORATORIO DA SCIENZIATO AL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA

Attività per bambini dai 5 anni

Siete mai stati nel laboratorio di uno scienziato? Il Museo Civico di Zoologia aspetta bambine e bambini per farli divertire a vestire i suoi panni. Fra penne, piume, microscopi, scheletri e tantissimi reperti naturalistici i piccoli potranno esaminare, analizzare, scoprire minuscole creature e sperimentare attivamente l’affascinante lavoro di uno zoologo. Il Museo possiede un patrimonio di circa 5 milioni di esemplari conservati, che vanno dalle conchiglie di Molluschi di pochi millimetri alla balenottera di 16 metri. Il percorso espositivo interamente dedicato alla Biodiversità nel mondo animale culmina nello scenografico Salone degli Scheletri. Utilizzando anche strumenti multimediali e multisensoriali, i visitatori potranno conoscere le diverse forme animali e capirne l’origine e gli adattamenti a molteplici tipi di ambiente.

LABORATORIO GRATUITO senza prenotazione per tutti i visitatori che acquistano il biglietto del Museo.

COSTO D’INGRESSO AL MUSEO: Preacquisto online, tramite il call center 060608 e presso la biglietteria del Museo (solo per i giorni successivi e solo con carta di credito) con diritto di prevendita 1,00 euro. Acquisto in biglietteria per il giorno stesso senza diritto di prevendita: intero 7,00 euro, ridotto 5,50 euro.

Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza): intero 6,00 euro, ridotto 4,50 euro.

Il Museo Civico di Zoologia è in via Ulisse Aldrovandi

Ore 16.00 ‘ASPETTANDO NATALE’ IN PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA

Teatro dai 3 ai 7 anni

L’Associazione Culturale Teatro Trastevere organizza la rassegna ‘Facciamo Festa’. Una serie di spettacoli gratuiti in Piazza della Chiesa Nuova pensati per piccoli spettatori. Sabato va in scena ‘Aspettando il Natale’ di e con Stefano Gusmaroli e Antonella Sestili: come ogni anno si avvicina il Natale, nella Casa di Babbo Natale i folletti lavorano alla costruzione dei regali, tutto scorre liscio come ogni anno… ma che succede se a Babbo Natale viene il raffreddore? Il Natale è in pericolo… chi consegnerà i regali ai bambini? Un improbabile sostituto viene scelto… Gepi, il tutto fare della Casa di Babbo Natale, il tempo è poco per imparare, riuscirà ad eguagliare Babbo Natale per indossare il suo abito e guidare la sua slitta?

INGRESSO GRATUITO

Spettacolo in Piazza della Chiesa Nuova

ECCO COSA FARE L’11 DICEMBRE

‘ANIMALI E PREGIUDIZI’ AL BIOPARCO

Dalle 11.00 – Per tutta la famiglia

Un ingresso al Bioparco può regalare più di un’esperienza. Sono tante le attività in programma nei weekend: dalle visite guidate agli appuntamenti con i pasti degli animali, che rappresentano un’occasione unica per permettere approfondire conoscenze e curiosità sugli esemplari ospiti del parco e per ricevere stimoli su tutto ciò che è legato all’ambiente naturale e alla sua conservazione. ‘Animali e Pregiudizi’ è invece un incontro ravvicinato e senza barriere con insetti, rettili o altre creature dalle quali spesso ci si tiene bene alla larga! Lo staff zoologico-didattico guiderà grandi e piccoli in uno speciale ‘a tu x tu’ con alcuni animali come blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e molti altri di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale. Gli appuntamenti durante la giornata sono alle ore 11.00, 11.45, 12.30, 13.45, 14.30, 15.15. L’attività è compresa nel costo del biglietto.

COSTO D’INGRESSO AL BIOPARCO: 19 euro dai 10 anni in su, 16 euro fino a 10 anni e over 65. Ingresso gratuito fino ai 100 cm di altezza.

Le prenotazioni potranno essere effettuate il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni subito dopo l’ingresso del parco.

Il Bioparco è in viale del Giardino Zoologico, 20

Foto Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco

IL VILLAGGIO DI NATALE DI SOLARA GARDEN

Dalle 9.00 alle 20.00 – Per tutti

Si respira l’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa nel Villaggio di Natale di Solara, a Casal Palocco. Un progetto unico che dal 1997 ricrea la magia del periodo più bello dell’anno con luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. L’allestimento è suddiviso quest’anno in dieci aree tematiche diverse per colori e stile. All’interno troverete dall’arte del presepe al Lemax village più grande del territorio romano-laziale, che attira tutti gli anni migliaia di persone, collezionisti e non, che vogliono cimentarsi nella costruzione di un vero e proprio villaggio di natale in miniatura. C’è poi un’area dedicata al brand americano Kurt continua a leggere sul sito di riferimento