Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 17 DICEMBRE

Ore 11.30 FLUID ART ALLA GALLERIA LA PORTA DELL’ARTE

Laboratorio dai 4 ai 99 anni

La ‘Fluid Art’ è una tecnica decorativa e artistica che permette totale libertà di espressione. Questo laboratorio nella galleria trasteverina, proposto all’interno del programma del festival ‘Roma Diffusa’, ha l’obiettivo di coinvolgere piccoli (e grandi) in un flusso creativo in cui si è liberi di impiastrare senza che nessuno giudichi il lavoro svolto. Il compito della pittrice, Michela Selvaggia, sarà solo mettere a disposizione le proprie conoscenze tecniche per aiutare a creare.

Sul tavolo tanti colori da usare come si vuole per creare la propria opera d’arte. “Il far muovere il colore sulla tela e vedere cosa sta nascendo dà grandi soddisfazioni” spiega Michela Selvaggia La Porta.

Il laboratorio sarà riproposto anche domenica 18, sempre dalle ore 11.30 e fino alle 13.00.

COSTO DEL LABORATORIO (materiale incluso) 15 euro

La galleria La Porta dell’arte è in via dei Vascellari, 35 a Trastevere

Ore 19.00 IL CIRCO EL GRITO CON JOHANN SEBASTIAN CIRCUS AL VASCELLO

Circo contemporaneo per tutta la famiglia

Va in scena per la prima volta al Roma, sul palco del Teatro Vascello, Johann Sebastian Circus, l’opera visionaria di El Grito che ha rappresentato il circo italiano ad Aarhus (DK) e a Matera, capitali della Cultura Europea (2017 e 2019) e che, nel 2022, ha conquistato il pubblico del Piccolo di Milano. In cartellone fino a domenica 18 dicembre, lo spettacolo vede protagonisti sul palco una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista che prendono per mano il pubblico accompagnandolo nella loro quotidianità, nei loro ricordi e nelle loro fantasie. Un viaggio divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia, frutto di un’attenta ricerca sul rapporto tra circo e musica.

BIGLIETTI dai 18 ai 29 euro su vivaticket

Il Teatro Vascello è in via Giacinto Carini, 78 – zona Monteverde Vecchio

Photo Mauro Landi

ECCO COSA FARE IL 18 DICEMBRE

Dalle ore 10.00 UN’AVVENTURA DI NATALE AL MUSEO DELLE CARROZZE

Laboratorio dai 4 anni

Una magica avventura natalizia per conoscere Santa Claus in persona, il simpatico elfo truccabimbi e per costruire una slitta in miniatura. Santa Claus ha bisogno della Magia del Natale per far ripartire la sua slitta e tutti possono aiutarlo a fare il pieno. Con l’assistenza di un Elfo molto speciale, si darà inizio al laboratorio creativo ‘costruisci la tua slitta’: con tanti colori e decorazioni, i partecipanti impareranno a realizzare con le loro mani una piccola slitta porta-dolciumi! E, una volta create le carrozze, arriverà Babbo Natale in persona a ricompensare i suoi nuovi aiutanti con un dolce regalo! Nel frattempo per i grandi è prevista una visita guidata alla scoperta del Museo e dei suoi tesori. L’ingresso ai laboratori è alle ore 10.00, 11.30, 15.30, 17.00.

COSTO 8,00 euro (ingresso gratuito sotto i 4 anni)

Prenotazione obbligatoria al numero 06.51958112 oppure via mail all’indirizzo: carrozzedepocastaff@gmail.com

Il Museo delle Carrozze è in via Andrea Millevoi, 693 – zona Ardeatina

Ore 10.30 LE ‘FAVOLETTE’ A CASETTA ROSSA

Letture per tutta la famiglia

‘Favolette’ è un libro dedicato ai più piccoli che raccoglie le migliori voci della narrativa italiana con le illustrazioni di Francesca Carabelli.

Si tratta di un progetto sociale perché, grazie a Fondazione Giancarlo Siani Onlus e Feltrinelli Editore, per ogni copia acquistata un’altra sarà donata ai principali ospedali pediatrici d’Italia. A Casetta Rossa l’autrice e attrice Valentina Minzoni leggerà Favolette ai più piccoli. A seguire disegni e merenda per tutti.

INGRESSO GRATUITO

Casetta Rossa è G.B. Magnaghi, 14 a Garbatella

Ore 16.30 ‘LETTURETEATRODANZA’ alla LITTLE SWANS BALLET ACADEMY

Per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Emanuela Monti e Jessica Zanella invitano bambine e bambini in un viaggio che attraversa prima lettura e poi la danza. Il racconto di un albo illustrato condurrà i piccoli spettatori verso la costruzione di un oggetto di scena e poi, tutti insieme, giocheranno a ‘drammatizzare’ alcune parti della storia tra gioco danza e gioco teatro.

“Crediamo nella scoperta di sé e degli altri attraverso l’arte e la bellezza in un incontro collettivo tra pari. Ecco perché tutto è pensato per i più piccoli, senza alcun obiettivo performativo”.

COSTO 15 euro

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 dicembre ai numeri 338.9848243 – 338.1856423

La Little Swans Ballet Academy è in via Viggiano, 55 – zona Tor Marancia

