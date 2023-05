Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 6 MAGGIO

ERA DI MAGGIO ALL’ORTO BOTANICOTrascorrere un giorno da Cristina di Svezia, ascoltare la musica tra i fiori profumati e l’ombra degli alberi secolari, imparare qualcosa di nuovo con i laboratori dimostrativi e i seminari dedicati. Un weekend all’Orto Botanico di Roma organizzato da Sens Eventi. Gli appuntamenti sono in programma dalle 10.00 del mattino e fino alle 17.00 anche domenica 7 maggio. Bambine e bambini fino agli 11 anni entrano gratis. Per conoscere le attività cliccare senseventi.com.

COSTO 10,00 euro (adulti)

L’Orto Botanico è a Largo Cristina di Svezia, 23 A – 24

Ore 11.00 ‘CARTONI ANIMALI’ LABORATORIO PITTORICO SU SCULTURE DI CARTAPESTAAttività per tutte le età – orario continuato fino alla ore 16.00

È una vera e propria città di carta quella di ‘Perfareungioco’, associazione che abita negli spazi della Città dell’Altra Econimia e che organizza corsi di cartapesta, sculture in cartone e laboratori per grandi e piccini. ‘Cartoni animali’ è il laboratorio pittorico su sculture di cartapesta pensato per tutte e tutti, i colori utilizzati sono super lavabili ma per alcuni l’esperienza diventa particolarmente immmersiva! Ecco allora consigliato un abbigliamento comodo e informale. In caso di pioggia non ci sarà alcuna attività.

COSTO: offerta libera (Non è necessaria la prenotazione)

‘Perfareungioco’ è in Largo Dino Frisullo – Città dell’Altra Economia

Ore 16.30 ‘LETTURETEATRODANZA’ alla LITTLE SWANS BALLET ACADEMYPer bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Emanuela Monti e Jessica Zanella invitano bambine e bambini in un viaggio che attraversa prima lettura e poi la danza. Il racconto de’ Il Topo Brigante condurrà i piccoli spettatori verso la costruzione di un oggetto di scena e poi, tutti insieme, giocheranno a ‘drammatizzare’ alcune parti della storia tra gioco danza e gioco teatro.”Crediamo nella scoperta di sé e degli altri attraverso l’arte e la bellezza in un incontro collettivo tra pari. Ecco perché tutto è pensato per i più piccoli, senza alcun obiettivo performativo”.

COSTO 15 euro – Prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 maggio ai numeri 338.9848243 – 338.1856423

La Little Swans Ballet Academy è in via Viggiano, 55 – zona Tor Marancia

ECCO COSA FARE IL 7 MAGGIO

Ore 11.00 FAVOLE SCOLPITE AI MUSEI CAPITOLINIDai 5 anni

In occasione dell’ingresso gratuito nei musei della prima domenica del mese ‘Passeggiando con Silvia’, tour operator specializzato in visite guidate per adulti e bambini, propone una divertente attività alla scoperta della storia e dei miti di Roma: ‘Favole scolpite ai Musei Capitolini’. Si tratta di uno dei musei archeologici più importanti della città, custodi di famosissime sculture antiche: la Lupa Capitolina, il Marco Aurelio, lo Spinario. Attraverso un percorso ludico e coinvolgente, i bambini scopriranno i grandi miti di Roma antica, ovvero LE FAVOLE SCOLPITE della classicità. Chi è quella donna con i capelli di serpente? E perché c’è una lupa che allatta due gemelli? Tantissime storie curiose: epiche battaglie, grandi amori, potenti Dei. La visita guidata durerà circa 1 ora e 45 minuti e includerà l’accesso alla terrazza panoramica sul Foro Romano.

COSTO 15,00 euro adulti, 13,00 euro i bambini con prenotazione obbligatoria al numero 348.7704963 o via mail passeggiandoconsilvia@gmail.com

I Musei Capitolini sono in Piazza del Campidoglio. Appuntamento da concordare con gli organizzatori

Ore 16.00 OMBRE SPAZIALI alla CASINA DI RAFFAELLODai 6 agli 11 anni

I bambini ripercorreranno l’esperienza di Lucio Fontana, costruendo un piccolo manufatto in cui mettere in scena le forme, animandole con luci e ombre, per capire come lo spazio reale possa entrare a far parte di un’opera d’arte. Il laboratorio ha una durata di 50 minuti ed è aperto a una massimo di 12 bambini.

COSTO 7,00 euro – Prenotazione obbligatoria allo 060608

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

