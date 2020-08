Il WSJ resterà su Apple News + perché “attrae un pubblico diverso”

Il Wall Street Journal è stato uno dei pochi editori di giornali a partecipare ad Apple News + e, secondo le dichiarazioni del CEO dell’azienda, Robert Thomson, il giornale non ha intenzione di porre fine alla sua partnership con Apple.

Come riportato dal New York Post, Apple News + ha portato al giornale un “pubblico significativamente nuovo” che include più donne e giovani che altrimenti non leggerebbero il WSJ.

