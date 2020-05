Il Wwf cerca volontari per la tutela dell’orso bruno marsicano

ROMA (ITALPRESS) – Continua la campagna per la conservazione dell’orso bruno marsicano del Wwf. L’associazione cerca volontari che abbiano a cuore la salvaguardia dell’orso e siano disponibili a dare un pò del loro tempo per realizzare azioni pratiche in favore della specie. A maggio 2019 il Wwf ha lanciato la campagna orso2x50 per contribuire a raggiungere l’ambizioso obiettivo di raddoppiare il numero di individui nell’areale della specie entro il 2050. Pertanto, sono state già attivate diverse misure e programmate molte azioni, tra le quali incontri pubblici, flash mob, campi di volontariato, distribuzione e montaggio di recinti elettrificati, iniziative di sensibilizzazione rivolte a bambini e adulti,

