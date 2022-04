Ilaria Cucchi: “Ho mantenuto la promessa fatta a Stefano. Ora torno a fare la mamma”

ROMA – ”Ne usciamo tutti sconfitti, ciascuno di noi ha perso qualcosa, ma alla fine ha vinto Stefano. Ho mantenuto la promessa fatta a mio fratello in obitorio, avere giustizia”. Ilaria Cucchi, ospite a The Breakfast Club, su Radio Capital, commenta così la condanna di 8 carabinieri per il depistaggio delle indagini dopo la morte del fratello, Stefano Cucchi.

“Sono ancora frastornata, è stata una settimana densa di emozioni”, aggiunge Ilaria Cucchi, “I miei figli mi hanno chiesto cosa farò adesso, gli ho risposto che ricomincio a fare la mamma. Questa sentenza è una rivincita contro Salvini, Giovanardi, Tonelli e chiedo scusa se dimentico qualcuno, che ci rimarrà sicuramente male. Mio fratello non è morto di droga”.

