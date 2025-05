ilaria-giglio-eletta-delegata-al-congresso-nazionale-forense-2025

L’avvocato partenopeo conquista il primo posto e rilancia le sfide per la comunità dei legali Sono stati eletti anche tutti i candidati della lista «Per l’Avvocatura»

NAPOLI – L’avvocato napoletano Ilaria Giglio (nella foto) ha conquistato il primo posto nelle elezioni per i delegati al Congresso Nazionale Forense 2025, ricevendo un consenso che ha superato le aspettative e le proiezioni iniziali.

La sua affermazione segna un importante traguardo per la giovane professionista, che nei mesi scorsi ha condotto una campagna elettorale improntata al dialogo leale e alla partecipazione attiva dei colleghi. Sono stati eletti anche tutti i candidati della lista «Per l’Avvocatura».

Alla luce della vittoria, Giglio ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico a chi l’ha sostenuta:

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante questa campagna elettorale. Il vostro voto – ha sottolineato – è per me un segno di fiducia e un incoraggiamento a lavorare sodo per la nostra professione.

La responsabilità di essere arrivata prima in questo confronto elettorale rafforza in me la convinzione che, dal confronto e dalla dialettica corretta e leale con avversari e colleghi di tale caratura e spessore professionale e umano, possano nascere idee e progetti sempre più volti alla crescita della nostra comunità forense”.

Sin dalle prime fasi della consultazione, Giglio ha insistito sull’importanza del confronto costruttivo: è proprio questo spirito, a suo avviso, a generare proposte concrete per rafforzare il ruolo dell’avvocatura italiana.

“La dialettica – ha spiegato – non è un mero scambio di opinioni, ma la base per elaborare soluzioni condivise a vantaggio di tutti i professionisti e, di riflesso, di chi ogni giorno si affida a noi per la tutela dei propri diritti”.

Tra i ringraziamenti più sentiti, l’avvocato Giglio ha citato chi l’ha affiancata durante la campagna:

“Un ringraziamento speciale va a tutti i miei compagni di avventura che hanno svolto un encomiabile lavoro di squadra. Grazie anche al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, e a tutti gli instancabili consiglieri e delegati di Cassa Forense, che non si sono mai risparmiati nel sostenerci.

Alla Presidente del Centro di Preparazione Ordinistica (CPO) e a tutti i consiglieri, agli associati di Rete Nazionale Forense e di RNF Campania. Ringrazio infine tutti gli amici che, pur non essendo avvocati, hanno partecipato con il passaparola al raggiungimento di questo risultato”.

Nella cerimonia di chiusura dello spoglio, Ilaria Giglio ha voluto esprimere gratitudine anche ai componenti del seggio elettorale: “Un ringraziamento speciale va al presidente del seggio elettorale, Ivan Sportiello, agli scrutatori, che per amore della nostra professione e del nostro Ordine hanno messo da parte le proprie famiglie e gli impegni professionali, pur di garantire in tempi rapidi la conclusione dello spoglio.

Un sentito ringraziamento sento di doverlo rivolgere anche ad alcuni colleghi e colleghe rappresentanti istituzionali delle scorse consiliature, che mi hanno fortemente supportata”.

La neoeletta delegata si prepara ora a rappresentare il territorio e tutta la comunità forense durante il Congresso Nazionale Forense 2025. Tra gli obiettivi che ha annunciato di voler perseguire figurano:

1) Promuovere un dialogo sempre più aperto tra avvocati d’esperienza e giovani professionisti, affinché l’Ordine possa diventare luogo di confronto generazionale e di scambio di competenze mutuali.

2) Sostenere iniziative formative e di aggiornamento continuo, per adeguare la professione forense alle sfide offerte dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione dei servizi giudiziari e dalle recenti riforme legislative.

3) Rafforzare la collaborazione con gli organismi di tutela dell’avvocatura, come Cassa Forense, il Centro di Preparazione Ordinistica e Rete Nazionale Forense, al fine di perseguire una visione unitaria delle politiche professionali.

4) Valorizzare il ruolo sociale dell’avvocato, promuovendo progetti di sostegno legale ai soggetti economicamente più fragili e incentivando forme di volontariato giuridico che testimonino la vocazione al servizio di chi non può permettersi un’assistenza legale a pagamento.

La vittoria di Giglio conferma come, anche in un contesto estremamente competitivo, la correttezza del confronto, l’impegno costante sul territorio e la capacità di costruire alleanze trasversali rimangano elementi chiave per rinnovare e rafforzare il ruolo dell’avvocatura italiana.

Nei prossimi mesi, la delegata si metterà al lavoro per raccogliere esigenze e proposte da ogni angolo del Paese, con l’obiettivo di giungere al Congresso Nazionale Forense 2025 con una piattaforma condivisa e propositiva, in cui trovino posto le istanze di tutti i professionisti, dai senior ai più giovani.

Ecco l’elenco degli avvocati che sono stati eletti delegati al Congresso Nazionale Forense 2025: Ilaria Giglio (1436 voti), Loredana Capocelli (1432), Veronica Dettori (1370), Roberta Nobile (1354), Gabriele Esposito (1333), Giuseppe Landolfo (1311), Manuela Esposito (1237), Francesco Mazzella (1193), Antonella Santoro (1186), Cristiano Capurro (1154), Alberto Morelli (1126), Alessandro Numis (1091), Renato Antonio Lugli (1082), Immacolata Troianiello (1057), Alessandro Gargiulo (1051), Eduardo Di Natale (1030), Alfredo Maria Serra (1008), Felice Ciruzzi (1001), Maria Chiara Fusco (995), Giuseppe Camerlingo (968), Alessandro Di Martino (960), Marco Cinquegrana (923), Pasquale Altramura (882), Salvatore Ciccarelli (805) e Roberto Arcella (776).