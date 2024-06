Ilaria Salis ce l’ha fatta, è europarlamentare di Avs

ROMA – Ilaria Salis è stata eletta: ora la 39enne maestra di scuola elementare, ancora detenuta a Budapest con l’accusa di aggressione a militanti neofascisti, è un’europarlamentare di Avs. Ne parleranno certamente Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni nella conferenza che si terrà in mattinata, a cui parteciperà anche Roberto Salis, il padre di Ilaria. La notizia, però, ha cominciato a circolare già ieri sera poco dopo la mezzanotte. Questo il post di Ilaria Cucchi, senatrice Avs: “Ilaria Salis ce l’ha fatta. Il voto, oltre a essere un diritto, è anche un dovere civico. In questo caso, era anche una scelta di civiltà. Con il voto di oggi, Ilaria fa un passo in più verso lo Stato di diritto. Ma con lei, lo facciamo tutte e tutti. Voglio ringraziare la famiglia e il padre di Ilaria, Roberto, il Comitato Ilaria Salis, i colleghi di AvS. L’impegno di questi mesi, la scelta di candidarla, la campagna elettorale. Sono state tutte tappe decisive di una battaglia, davvero collettiva, per i nostri diritti. Una battaglia che solo insieme potevamo e dobbiamo vincere. Viva l’Italia e l’Europa antifasciste”.

“CANDIDATURE STRUMENTALI? ABBIAMO FATTO BENE”

Anche Fratoianni, leader di Avs, aveva già commentato la notizia nella notte, in questo modo: “Ci hanno accusato di candidature strumentali, possiamo dire che abbiamo fatto bene: Ilaria Salis da stasera è un’europarlamentare. È un risultato importante”.

