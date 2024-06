Ilaria Salis in Italia lunedì per il suo compleanno: compie 40 anni

ROMA – È attesa in Italia per lunedì 17 giugno Ilaria Salis, la maestra 39enne che è tornata in libertà ieri, 14 giugno, in virtù dell’immunità che spetta agli europarlamentari. Salis, detenuta a Budapest dall’11 febbraio 2023 (su di lei pende l’accusa di aver aggredito e ferito due militanti di estrema destra), aveva ottenuto i domiciliari una decina di giorni fa e poi, ieri, alla luce dell’elezione al Parlamento europeo con Avs, è tornata in libertà ed è stata anche ‘liberata’ del braccialetto elettronico che le era stato messo nel passaggio dal carcere ai domiciliari.

A questo punto, la 39enne può tornare in Italia e molto probabilmente rientrerà prima di lunedì 17 giugno, giorno in cui compirà 40 anni. La sua famiglia, ha spiegato il padre Roberto Salis, aveva comprato i biglietti per andare da lei a Budapest e festeggiarla là, ma ora la festa si potrà fare in Italia.

