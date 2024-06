BOLOGNA – Una foto sorridente dal Parlamento europeo di Bruxelles, con tanto di badge identificativo dei parlamentari: a postarla sui social è Ilaria Salis, la maestra di Monza che è stata eletta al Parlamento europeo con Avs e ha così potuto interrompere il regime di detenzione ai domiciliari che stava scontando a Budapest. Tornata in libertà dopo l’ufficializzazione dell’elezione a europarlamentare, Ilaria Salis è rientrata in Italia e ha trascorso alcuni giorni insieme alla sua famiglia a Monza. C’è stato casualmente anche il suo compleanno, visto che ha compiuto 40 anni proprio lunedì 17 giugno. Poi è volata a Bruxelles, dove si è sistemata nel suo nuovo ufficio.

LEGGI ANCHE: Ecco di cosa è accusata Ilaria Salis, ma lei dice: “Non ero io”

L’INCREDULITÀ IN UNA FRASE: “È TUTTO VERO”

Oggi la foto su Instagram, dove Ilaria Salis ha rinnovato e inaugurato nelle scorse settimane un profilo ‘ufficiale’. Nel post che accompagna la foto, Salis scrive: “È tutto vero“, con punto esclamativo. Il che tradisce l’emozione e in qualche modo ancora l’incredulità per il risvolto inaspettato delle ultime settimane dopo l’incubo dei 15 mesi trascorsi in carcere di massima sicurezza in Ungheria. È accusata di aver aggredito e ferito due militanti di estrema destra e per questo venne arrestata nel febbraio 2023. Ma lei nega di essere stata lei. A metà maggio le erano stati concessi gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) dopo il pagamento di una cauzione di 40 mila euro.

LEGGI ANCHE: Ilaria Salis: “Il mio impegno come eurodeputata mi spaventa meno del carcere ungherese”

LEGGI ANCHE: Ilaria Salis su Instagram: “Vivere in una casa occupata non è da furbetti”

L’articolo Ilaria Salis, la foto dal Parlamento europeo di Bruxelles: “È tutto vero” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it