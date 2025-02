Ilaria Salis: “Movimenti lotta per la casa non tolgono casa ad altri”

Patrimonio pubblico e abbandonate, in Lombardia tragedia, dice a CTCF

Roma, 10 feb. (askanews) – “Io a volte veramente mi stupisco di come una certa parte dei giornali e della politica riescano a strumentalizzare e a stravolgere la realtà. Nel dire che chi si occupa delle persone che non hanno casa toglie la casa ad altri. I movimenti per la lotta per la casa occupano case del patrimonio pubblico che sono rimaste sfitte perché c’è un sistema che non funziona. Ci sono case di edilizia popolare che sono fatte per essere assegnate a persone che ne hanno bisogno, ma questo meccanismo non funziona. In Lombardia è una tragedia. Delle persone che non hanno la casa, da sole o con dei movimenti, entrano in case lasciate abbandonate”: lo ha detto l’europarlamentare Ilaria Salis ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, in occasione dell’uscita del suo libro “Vipera” (Feltrinelli), in cui ripercorre la sua detenzione in condizioni disumane in Ungheria.”Non sono proprietà privata, ma sono palazzi con appartamenti pubblici fatti apposta per quello cioè per essere abitate da persone che non possono permettersi affitti più alti o accesso a un mutuo, che non hanno altro modo per avere un tetto sopra la testa”, ha concluso.