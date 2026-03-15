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Ilary Blasi a Verissimo: “Il divorzio da Totti? Manca poco. Siamo ai titoli di coda. Dopo sposerò Bastian”
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Ilary Blasi a Verissimo: “Il divorzio da Totti? Manca poco. Siamo ai titoli di coda. Dopo sposerò Bastian”

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ROMA – “Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda”. Così Ilary Blasi commenta, ospite di Verissimo, i progetti di nozze con Bastian Muller e la fine del precedente matrimonio con Francesco Totti. “Se tutto va come deve andare, si spera tra poco”, ha aggiunto la 44enne che ha preferito non rivelare alcun dettaglio sulla data o sulla location del sì con l’imprenditore tedesco. Blasi ha, però, anticipato che alle nozze potrebbe anche esserci una sorpresa musicale: “Sal Da Vinci ha fatto una promessa a me e a Selvaggia Lucarelli. Vedremo…”.

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La conduttrice, che dal 17 marzo torna alla guida del Grande Fratello Vip, lo scorso San Valentino – in uno scatto pubblicato su Instagram – ha mostrato l’anello ricevuto dal compagno con la scritta “My forever Valentine”, un per sempre che ha acceso i rumors delle seconde nozze. I due sono legati dal 2023.

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Prima del sì, Ilary si concentra sul suo ritorno televisivo nel reality che ha condotto per la prima volta nel 2016: “Siamo pronti. Il Grande Fratello Vip è rimasto nel cuore, il primo amore non si scorda mai. Sono contenta di ritrovare tutto il gruppo di lavoro. Non ci siamo mai persi di vista, c’è una bella atmosfera”.

A distanza di dieci anni, Ilary ha ricordato: “Chi se la scorda la prima puntata. Ero tanto emozionata, in qualche modo il Grande Fratello Vip nasceva con me. Era un mio sogno di quando ero piccola il desiderio di presentare questo show. Ero anche incosciente, oggi non lo sono più. Con l’età diventi più razionale, invece l’incoscienza un pochino ti aiuta a non pensare e a buttarti”. Il reality, che venerdì ha accolto già 4 concorrenti, aprirà ufficialmente la celebre porta rossa martedì su Canale 5: “Vi aspettiamo”, ha concluso Blasi.
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