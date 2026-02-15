domenica, 15 Febbraio , 26

Ilary Blasi si sposa, l’annuncio di matrimonio con fidanzato Muller (e l’anello)

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Ilary Blasi si sposa. La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, ha detto sì alla proposta del fidanzato Bastian Muller, condividendo la notizia in una storia pubblicata sul proprio account Instagram nel giorno di San Valentino. “My forever Valentine”, ha scritto Blasi, mostrando l’anello al dito e, sullo sfondo, la Tour Eiffel a Parigi, dove la coppia sta trascorrendo una vacanza. 

La notizia però non arriva inaspettata. A far nascere il dubbio su un possibile nuovo matrimonio in vista era stata una foto pubblicata ancora una volta su Instagram dalla stessa Blasi, durante le vacanze sulle Dolomiti dello scorso dicembre. 

Negli scatti condivisi infatti, un dettaglio non era passato inosservato: un vistoso anello sull’anulare sinistro, classico ed elegante, con una pietra brillante al centro. Un gioiello che sembra tanto l’anello di fidanzamento sfoggiato ora sui social. 

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Mulle è iniziata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, dopo la separazione della conduttrice da Totti. I due si sono conosciuti in aeroporto a New York, descritto da lei come un vero e proprio “colpo di fulmine”. 

 

