Presentato ‘Iliadbox super’, nuova offerta fibra

Milano, 3 giu. (askanews) – Iliad festeggia il suo settimo anniversario in Italia e lo fa alzando ancora di più l’asticella presentando ‘iliadbox super’, la nuova offerta fibra. Connessione più veloce e di ultima generazione che garantirà maggiore fruibilità agli utenti. Abbiamo parlato con Benedetto Levi, AD Iliad Italia: “Oggi celebriamo il settimo anniversario dall’ingresso di Iliad sul mercato italiano e lo facciamo a modo nostro portando una nuova offerta rivoluzionaria nel mercato della fibra ottica in Italia. Oggi lanciamo l’offerta più completa di sempre nella fibra di Iliad, un’offerta che oltre al nostro router Iliad Box con Wi- Fi 7, la fibra che per il secondo anno consecutivo è stata nominata la più veloce d’Italia. In questa offerta sono inclusi anche due extender per avere un Wi-Fi ottimo in tutti gli angoli della casa, un antivirus Mecafee per coprire fino a 5 device e, prima volta in Italia, un pocket Wi- Fi con una SIMdati, quindi una saponetta per poter avere un’ottima connessione anche fuori casa. E infine siamo il primo operatore in Italia a includere in un’offerta anche sei mesi di intelligenza artificiale di livello premium con Mistral AI”.Sette anni di successi per Iliad che continua a crescere e migliorarsi. “In questi sette anni la community Iliad è cresciuta, oggi conta più di 12 milioni di persone e per 28 trimestri consecutivi siamo stati il leader in Italia per crescita di utenti. Questo è stato reso possibile dalla coerenza che abbiamo avuto in questi sette anni, quindi rimanere fedeli ai nostri valori con offerte totalmente trasparenti, offerte semplici, nessun tipo di fregatura o di costo nascosto. Questo ha pagato, abbiamo 12 milioni di utenti soddisfatti che scelgono Iliad per il loro mobile e per la loro offerta a casa in fibra ottica”.Una giornata importante per il marchio che certifica anni di lavoro ed impegno per favorire l’esperienza dei clienti e garantire una maggiore crescita. Servizio in collaborazione con Iliad