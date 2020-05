MILANO (ITALPRESS) – In 20 giorni, a causa dell’emergenza Coronavirus, la societa’ italiana e’ stata in grado di fare il piu’ grande balzo in avanti a livello digitale degli ultimi 20 anni. Anche a livello di servizi bancari, si e’ passati in modo sempre piu’ spedito dal vecchio sportello alla piattaforma digitale. Rivoluzione che ha pero’ fatto riflettere molto sulla necessita’ di formare la clientela all’utilizzo della banca digitale.

Proprio del tema dell’accessibilita’ nel passaggio dalla banca tradizionale e’ quella digitale, ha parlato Carlo Panella, Head of direct banking del gruppo Illimity, intervenuto alla tavola rotonda digitale “Open Banking: digital evolution in payment platforms”,

Illimity, per il futuro una piattaforma di servizi non solo bancari

