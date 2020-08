Illumia, un nuovo inizio dopo l’emergenza Covid

Non una ripresa, ma un vero e proprio inizio. Così Marco Bernardi, presidente di Illumia, il primo family business italiano nel mercato retail di energia e gas, vede i prossimi mesi. L’emergenza sanitaria ha segnato una svolta anche per l’azienda bolognese che cresce e guarda con ottimismo al futuro. Bernardi ne parla in un’intervista all’Italpress.

Qual è stata l’attività di Illumia alla luce della pandemia, quali sono se ve ne sono state le ripercussioni sui bilanci e come preparate la ripresa?

“Abbiamo orientato ogni azione e decisione a gestire e monitorare i 2 aspetti più stressati durante questa emergenza nel settore elettrico: liquidità e consumi.

