illycaffè si conferma tra le aziende più etiche al mondo del 2023

Riconoscimento di Ethisphere per l’11simo anno consecutivo

Milano, 14 mar. (askanews) – illycaffè è stata riconosciuta da Ethisphere come una delle aziende più etiche al mondo del 2023. E’ l’undicesimo anno consecutivo che illycaffè riceve questo riconoscimento ed è tutt’ora l’unica azienda italiana inserita nella lista delle 2023 World’s most ethical companies. Nel 2023, sono state premiate 135 aziende di 19 Paesi e 48 diversi settori.

“Siamo orgogliosi di essere presenti per l’undicesimo anno consecutivo, unica azienda italiana, nella lista delle società più etiche al mondo: un riconoscimento che premia il nostro impegno come azienda familiare che da 90 anni coltiva l’etica di impresa di generazione in generazione – ha affermato Andrea Illy, presidente di illycaffè – Un risultato raggiunto anche grazie alle capacità del management, che ha saputo tradurre questo impegno nella gestione quotidiana del business. illycaffè sta correndo a pieno ritmo verso la carbon neutrality nel 2033 attraverso l’agricoltura rigenerativa e l’economia circolare”.

