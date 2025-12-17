Imbarazzo di Mentana sui problemi tecnici del Tg La7: “C’è una regia o è sciopero?”

ROMA – Un imprevisto tecnico si trasforma in un piccolo momento di televisione “vera” durante l’edizione serale del TgLa7. A gestirlo, con la consueta ironia, è Enrico Mentana che, davanti a un blackout audio, rompe la formalità del notiziario e commenta in diretta quanto sta accadendo dietro le quinte.

“Se non avete sentito niente, non è un problema del vostro televisore, è un problema…”, dice il direttore del TgLa7, fermandosi e chiedendo spiegazioni alla regia: “Ditemi, regia, se possiamo ripartire”. Poi il commento, a metà tra sarcasmo e autoironia: “Bellissimo momento di televisione. Complimenti a tutti”. Mentre il collegamento tarda a riprendere, Mentana continua a intrattenere il pubblico con battute improvvisate: “Voi potete immaginare cosa sta succedendo di là”. E ancora: “Io posso stare qui una mezz’oretta, solo che poi c’è il programma dopo. Scusate, ma c’è una regia o è sciopero?”.

