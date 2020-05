iMessage: Ecco come potrebbe apparire la funzione “cancella messaggi inviati” [Video]

A Marzo, vi avevamo segnalato che Apple stava progettando di introdurre importanti novità su iMessage, tutte quante funzioni già presenti su altri servizi di messaggistica come WhatsApp.

Per iniziare, la società consentire agli utenti di taggare una persona all’interno di un gruppo. Proprio come WhatsApp, digitando la @ apparirà un elenco dal quale saremo in grado di taggare un membro di un gruppo. I messaggi nei quali saremo menzionati, ci arriveranno con una notifica anche se il gruppo in questione è silenziato.

