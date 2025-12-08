lunedì, 8 Dicembre , 25

Immacolata a Roma, l’omaggio dei Vigili del fuoco alla statua della Madonna in piazza di Spagna

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – I vigili del fuoco hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di fiori alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, a Roma. A compiere il gesto, stamani alle 7, è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma.

Dopo aver raggiunto i 27 metri di altezza salendo i 100 gradini dell’autoscala, ha collocato l’omaggio floreale tra le braccia della statua dell’Immacolata, mantenendo viva una cerimonia profondamente sentita dal Corpo nazionale e dalla città.

