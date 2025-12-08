immacolata-a-roma,-l’omaggio-dei-vigili-del-fuoco-alla-statua-della-madonna-in-piazza-di-spagna

ROMA – I vigili del fuoco hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di fiori alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, a Roma. A compiere il gesto, stamani alle 7, è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma.

Dopo aver raggiunto i 27 metri di altezza salendo i 100 gradini dell’autoscala, ha collocato l’omaggio floreale tra le braccia della statua dell’Immacolata, mantenendo viva una cerimonia profondamente sentita dal Corpo nazionale e dalla città.

#Roma, come ogni anno i #vigilidelfuoco hanno deposto all’alba la corona di fiori alla statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna. A compiere il gesto il caporeparto Roberto Leo, il più anziano del Comando di Roma, salito a 27 metri sull’autoscala#8dicembre pic.twitter.com/FijNR8rUzW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 8, 2025

