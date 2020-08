Il fenomeno della migrazione irregolare e i modi per affrontarlo, sono stati al centro della visita di lavoro che ha effettuato il presidente della Repubblica Tunisina, Kais Saied, a Sfax e Mahdia. Saied ha effettuato una visita ispettiva al porto marittimo di Sfax per osservare la prontezza della Guardia marittima nazionale e della regione marittima del centro in particolare. Al suo arrivo al porto, accompagnato dal ministro dell’Interno e dal Governatore di Sfax, il capo dello Stato ha esaminato le varie attrezzature marittime e terrestri disponibili nel porto. Ha quindi dato seguito a una presentazione sulla protezione delle frontiere marittime e sulle misure rigorose di accompagnamento.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Immigrazione, da presidente Tunisia invito alla cooperazione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento