Immobile-Napoli, un litigio rovinò tutto! Hysaj e i 50 milioni rifiutati da De Laurentiis

​Il campionato italiano di Serie A è fermo a causa della emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Il mercato, in questo periodo, la fa da padrone.I club italiani si stanno già muovendo in vista della prossima sessione. Il ​Napoli sarebbe tornato in modo forte su Ciro Immobile, attaccante che, da anni, ormai, è finito nel mirino del club azzurro. Immobile – in passato – fu vicinissimo al Napoli. Il Siviglia aveva messo in vendita l’attaccante per “appena” 8 milioni di euro. L’affare,… continua a leggere sul sito di riferimento