Immobile “Vogliamo chiarezza, tanta gente vive col calcio”

Voglia di campo, di calcio e di normalità, ma senza per questo sottovalutare l’emergenza coronavirus. Ciro Immobile non vuole mettere fretta a nessuno, nè fare polemiche, ma si unisce a chi, come il presidente Lotito, il ds Tare e altri compagni di squadra, non comprendono le ragioni di alcune restrizioni fissate dal governo e che allontanano la possibilità di riprendere la stagione calcistica. “Sono d’accordo con il pensiero di società e compagni dopo il decreto. Non mi sembra giusto poter correre in un parco pubblico e non a Formello dove abbiamo un centro sportivo con 6 campi che ci permettono di allenarci da soli – spiega il bomber ai microfoni di Lazio Style Channel -.

