Immobili, valori stazionari nonostante clima economico negativo

Secondo un’indagine svolta dal Centro Studi Fiaip su circa 1.000 agenti immobiliari, dal 4 maggio giorno di riapertura delle attività, sono riprese a pieno regime le visite agli immobili sia in vendita che in locazione. La domanda potenziale sembra addirittura cresciuta e sono state raccolte le prime proposte d’acquisto, confermando che la pandemia non ha spento la voglia di casa. Nel secondo trimestre, secondo il Centro Studi Fiaip, si fotografa una situazione stazionaria per il mercato immobiliare residenziale, rispetto allo stesso periodo del 2019, anche per quanto concerne i valori immobiliari. Viceversa, relativamente ai settori commerciale e direzionale si registra una contrazione dei valori per le locazione di uffici,

